موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز





يسعى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتجاوز كبوة الخسارة أمام سموحة، حينما يواجه الأحمر مستضيفه إنبي ضمن إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري.





موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي إنبي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غد السبت الموافق 24 أبريل 2021 على أرضية ستاد بتروسبورت.





وتنقل مواجهة الأهلي ضد إنبي بالجولة الثالثة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري، غد السبت حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة المحلية.





ويحتل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 30 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.



