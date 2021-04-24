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جمال سليمان لـ"الفجر الفني": جريمة الفيرمونت ليس واقعة منفردة.. وسهر الصايغ فنانة من العيار الثقيل (حوار)

السبت 24/أبريل/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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جمال سليمان، هو نجم مميز من طابع خاص ويشارك هذا الموسم بمسلسل "الطاووس" والذي حقق نجاحا كبيرا وخاصة أنه يجسد شخصية "كمال الأسطول" المحامي الذي يساند أمنية "سهر الصايغ" وكان لـ"الفجر الفني" هذا الحوار معه ليرد علي تشبيه القضية بتجسيد "الفيرمونت" وكواليس تصوير العمل:

ما أسباب حماسك للمشاركة في مسلسل "الطاووس"؟
أن العمل يكون له قيمة ورسالة يعكسها للمتلقى، و يكون مكتوبا بشكل مقنع وممتع وواقعى، وجاذب فى نفس الوقت، العمل الفنى ليس مجرد مقال للحديث عن ظاهرة معينة تلقى اهتمام البعض، ولكنه يجب أن يعتمد على التشويق وأن يكون مؤثرا وهو ما لمسته بمجرد أن عرض على المؤلف محمد ناير الفكرة، وأهتم كذلك بمن هو مخرج العمل وأن يكون صاحب رؤية ويتمتع بالقيادة، والجهة التى تتصدى لإنتاجه لتوفر للعمل مقومات النجاح.


ما كواليس التعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز؟
 تعاونت مع المخرج رؤوف عبدالعزيز منذ عمله مدير للتصوير بمسلسل الشوارع الخلفية وقصة حب وكلاهما عملان غاليان بالنسبة لى، وتميزا بصورة على مستوى عال جدًا، وبعدها تابعت أعماله كمخرج، وأثناء التحضيرات لمست كيف أنه مخرج بكل ما تحمله الكلمة من معنى، متابع لأداء الممثلين، يقود كل عناصر العملية الفنية بشكل تفصيلى ودقيق من ديكور وملابس ومواقع تصوير، وكنت سعيدا بتجربتى معه، مخرج مكتمل على الصعيد التقنى والدرامى والفكرى.


ماهي كواليس التعاون الأول مع سميحة أيوب؟
مشاركتها كانت مفاجأة بالنسبة لى لأنها فنانة قديرة وعظيمة ووجودها أضاف الكثير للعمل، وهى تجسد شخصية "ماتيلدا"، والتى تجمعها علاقة قوية بشخصية كمال الأسطول بحكم الجيرة منذ سنوات طويلة، وعلى المستوى الشخصي كنت سعيد للغاية لأنها فنانة تحمل التاريخ ولها اسهامات كثيرة بالفن.


ماذا عن سهر الصايغ وخاصة أنه المرة الأولى للعمل سويا؟
سهر الصايغ ابهرتني بأداء رائع جدًا، ممثلة موهوبة حساسة، تعاملت مع الموضوع بجدية، تعرف جيدًا متطلبات الدور، دون افتعال بواقعية، كل المشاركين فى العمل بذلوا مجهودا كبيرا، مدركين القضية الاجتماعية التى يتبناها المسلسل كونه يناقش فكرة التحرش والاعتداء على المرأة من خلال قضية اغتصاب لفتاة من مجموعة شباب.


ما أصعب مشاهد العمل؟
مرحلة فقدان الثقة بينى كمحامى موكلتى أمنية، كانت الأصعب حتى أعيد بناء تلك الثقة، مشكلة كمال الأسطول هى أن وجهة النظر المأخوذة عنه سلبية، وحتى يثبت مصداقيته وأنه رجل إيجابى تطلب منى مجهودا كبيرا، والمشاهد فى هذا السياق مكتوبة بشكل رائع جدًا، إضافة لمشهد المرافعة أمام القضاء بالحلقة الأخيرة سيظل راسخا فى ذهن المشاهدين.


كيف كانت استعدادتك في الظهور بشخصية كمال الأسطول؟
لوك الشخصية رؤية المخرج رؤوف عبدالعزيز، نظرته لـكمال أنه محام مختلف، فكان يبحث الخروج عن الإطار التقليدى فى الشكل الخارجى للشخصية، وأصر على أن يكون كمال بـاللحية، وهو ما لمسته فيه أيضًا كرب للعمل أنه يتابع كل التفاصيل الخاصة بالشخصيات من لوك وملابس وغيره.


ما ردك علي أقوال البعض أن المسلسل يتحدث عن قضية الفيرمونت؟
هناك عشرات إذا لم نقل مئات القضايا من هذا النوع، ما حدث فى الفيرمونت ليس استثناء، أو واقعة منفردة، لكنه يحدث كثيرًا فى كل المجتمعات بالدول الأوروبية وباكستان والهند وغيرها، المسلسل لا يتحدث عن واقعة معينة أو حادث بعينه، لكنه يرصد ظاهرة تقلق وتستفز المجتمع، المعظم يستنكرون فكرة الاعتداء على الآخرين، ومؤخرًا ظهرت حوادث لمحاولة الوقوع بأطفال فى هذا الجرم، رفضها المجتمع، وفى المسلسل نعبر عن صوت غالبية الناس.


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