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عمرو أديب: تقدمت بـ4 أربع بلاغات ضد محمد رمضان

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تقدم بأربع بلاغات ضد الفنان محمد رمضان من خلال محاميه طارق جميل سعيد أول امس، مشيرا إلى أنه يرى أن هناك تعدي على شخصه.
 
وأضاف "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، "انا مش من الشخصيات اللي بتحب تقدم بلاغات، ولكن حسيت أن في تعدي وغطرسة.. ولازم الواحد ياخد حقه بالقانون، واللي هيقول عليه القانون همتثل له".

وتابع، "أنا عايز حقي.. لان أنا مش بلطجي وباخد حقي بالقانون"، معلنا أن أي أموال سيحصل عليها كتعويض سيتبرع بها لصالح مستشفى أبو الريش للاطفال، معلقا: "وبمناسبة أننا في رمضان هحط قدهم من جيبي".

واستطرد "أنا مش عايز فلوس منه، وأمام القانون والقضاء كلنا متساويين لا هو نمبر وان، ولا أنا الإعلامي الكبير".

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