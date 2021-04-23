عاجل - الأهلي يُعلن جاهزيته أليو ديانج لمواجهة إنبي





شارك المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز.





وخضع ديانج لفحص طبي للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة سموحة.





وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبى المقرر لها مساء غدٍ السبت في تمام التاسعة والنصف، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



