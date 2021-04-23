نجم الأهلي يعود لتدريبات الفريق بعد غياب

شارك كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها وأبعدته عن الوجود مع الفريق في التدريبات الجماعية الفترة الماضية.





وشارك نيدفيد في جزء من المران الجماعي اليوم، وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.





وكان نيدفيد قد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة وخضوعه لجراحة في الركبة، واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبدأ اليوم المشاركة في جزء من التدريبات.



