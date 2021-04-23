نجم ليفربول يوجه رسالة إلى جماهير الريدز

أشاد جوردان هندرسون قائد ليفربول، بالجماهير التي أطلقت أصواتها بالاعتراض على انضمام النادي لدوري السوبر، وتوجه لها بالشكر لضغطها على الإدارة ودفعها للانسحاب من البطولة.





وقرر 12 نادياً من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا تكوين بطولة أوروبية، قبل أن ينهار المشروع يوم الأربعاء الماضي، بعد انسحاب معظم الأندية المؤسسة بعد انتقادات من الجماهير وسلطات كرة القدم والحكومة.



وأبدى لاعبو ليفربول أيضاً اعتراضهم على دوري السوبر الأسبوع الماضي، قبل اعتذار مالك النادي جون هنري عن "الاضطراب" التي تسبب فيه القرار.



وقال هندرسون: "إذا كانت هناك إيجابيات من هذا الموقف فهو قوة الجماهير التي تم الاعتراف بها، إيقاف المشروع كان انتصاراً للجماهير، أظهرت أنه لا يمكن ولا يجب تجاهلها".



وأضاف: "ثق في عندما أقول لك إن الرسالة وصلت بقوة ووضوح للنادي وهناك اعتراف بأنه يتعين علينا العمل بجدية كما فعلنا من قبل لاستعادة ثقة الجماهير مرة أخرى".



وتابع هندرسون: "شكراً للجماهير لمساندتهم لنا ولكرة القدم عندما نكون في أمس الحاجة لهم، كان صوتهم عالياً ومسموعاً".



وكرر هندرسون موقفه بأنه لا يدعم الانفصال، قائلاً إنه أعطى ملاك النادي "رؤية صادقة" بشأن الاقتراح بتأسيس البطولة.