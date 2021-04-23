للمرة الثانية.. دينا فؤاد ترند رقم 1 على "تويتر" بعد إبداعها في الحلقة الـ 11 بمسلسل "اللي مالوش كبير"





واصلت النجمة دينا فؤاد التألق وتربعها على «تريند» منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة «تويتر»، واحتلت مساء اليوم الجمعة، تريند رقم 1 على موقع "تويتر" فى مصر، عبر هاشتاج "#دينا فؤاد"، وذلك تزامنًا مع عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل "اللى مالوش كبير"، حيث حققت دينا فؤاد أصداء إيجابية وإشادات واسعة على دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" الذى يجسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بحرفية شديدة، نجحت من خلالها فى تصدر الترند، كما سبق وحققت نجاحا كاسحا فى مسلسلها "جمال الحريم" الذى عرض على شاشة dmc، قبل شهر رمضان.



وقدمت دينا فؤاد مشهدا عبقريا فى أحداث حلقة اليوم الـ "11"، جمع بينها وبين أحمد العوضى، حيث علم سيف الخديوى بلقاء "قدرية" دينا فؤاد مع خصمه "رفعت الدهبى" خالد سرحان دون علمه، وصفعها على وجهها ولم تشفع له توسلاتها بالصفح عنها، وقام بتطليقها أمام شقيقه، وانهارت "قدرية" بمجرد سماعها يمين الطلاق، ويعد هذا المشهد من المشاهد المهمة "ماستر سين" للنجمة دينا فؤاد، حيث جسدته ببراعة شديدة وخطفت قلوب المشاهدين.



ونجحت دينا فؤاد فى الامساك بتفاصيل شخصية "قدرية" والالمام بكل مفرداتها حتى أنها أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعى، وتم صنع "كوميكسات" على شخصيتها، خصوصا بعد ما أشعلت "قدرية" الأحداث بعد أن كشفت علاقة "سيف الخديوى" أحمد العوضى، بـ "غزل" ياسمين عبد العزيز، لتتصاعد الأحداث وتأخذ منعطف أكثر تشويقا، وينشأ صراع بين "قدرية" دينا فؤاد، و"غزل" ياسمين عبد العزيز، على "سيف الخديوى" أحمد العوضى، خصوصا وأن شخصية "قدرية" شهدت تحولات درامية كبيرة فى الحلقتين العاشرة والحادية عشر، ما دفع دينا فؤاد الى قمة الترند، وحصدت إشادات رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر جمهور السوشيال ميديا ورواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عبر الهاشتاج عن إعجابهم بأداء دينا فؤاد وتميزها فى أداء شخصية "قدرية" وخفة ظلها فى الأداء، مؤكدين أنها تملك موهبة تمكنها من تجسيد كافة الأدوار والأنماط الدرامية المختلفة، وتاريخها الفنى يشهد على ذلك.



وأعربت دينا فؤاد عن سعادتها، بالنجاح الكبير الذى يحققه مسلسل "اللى مالوش كبير" وتصدره نسب المشاهدة، وأيضا الترندات سواء على موقع "تويتر" أو عبر محرك البحث جوجل، مؤكدة أن العمل مع نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز له متعة خاصة، حيث أنها نجمة متميزة ومن العيار الثقيل وتهتم بأدق التفاصيل، وتسير بخطوات واثقة فى مشوارها الفنى سواء على مستوى السينما أو التلفزيون، وأشارت إلى أن العمل مع النجم الواعد أحمد العوضى ممتع، موضحة أن العوضى نجم جماهيرى ويعمل باجتهاد على موهبته ويطور نفسه دائما لذلك نجده متألق طوال الأحداث، كما أعربت وجه القمر عن سعادتها أيضا بالعمل مع العملاق خالد الصاوى موضحة أنه يقدم دور من أهم الأدوار الصعبة والتى بها تحديات كبيرة، لكن الصاوى خطف الكاميرا بموهبته الجبارة، ويشدنا فى كل مشهد يقدمه.



وأكدت دينا فؤاد أن سيناريو العمل "دسم" بالأحداث وصاغه السيناريست عمرو محمود ياسين ببراعة، مشيرة إلى أنه سيناريست بارع وكاتب صاحب خيال خصب ونجح فى كل مسلسل قدمه على الشاشة، كما أشادت بالمخرج مصطفى فكرى قائلة:"فنان حقيقي ومخرج موهوب وله مدرسته الخاصة فى الاخراج، فهو مخرج بيحب الممثل الذى يقف أمامه، ويظهره فى أحسن شكل"، وكذلك مدير التصوير أحمد زيتون محترف ونجح فى إخراج صورة شديدة التميز والابهار، موجهة الشكر لشركة سينرجى التى وفرت كافة الامكانيات اللازمة للعمل، كما أنها اعادت الريادة للدراما المصرية من خلال إنتاج متنوع ومحتوى هادف ذو مضمون مهم.



ويشارك فى بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى ودينا فؤاد، وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.

