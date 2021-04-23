خبير اقتصادي: مصر لديها أكثر من 20 مليون محفظة إلكترونية حتى 2020

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن البنك المركزي قرر زيادة نسب التحويل عبر تطبيقات الهاتف من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه بحد أقصى 100 ألف جنيه شهريًا.



وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر لديها أكثر من 20 مليون محفظة إلكترونية حتى 2020.



وأكد أن مصر من الدول التي لا تسمح بتداول البتكوين أو أي عملات افتراضية.

