الصحة عن الوضع الوبائي في مصر: "تحت السيطرة"

علق الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، عن الوضع الوبائي في مصر قائلًا: "لدينا زيادة في إعداد الإصابات بفيروس كورونا ولكن الأمور تحت السيطرة في جميع المحافظات"، موضحا أن عدد الأسرة لاستقبال المرضى متوفر، سواء العادية أو الرعاية المركزة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الوزارة تتابع الوضع في كل محافظة وبجميع مستشفيات الجمهورية لحظة بلحظة، من حيث نسب الإشغال"، موضحا أنه في حال زيادة نسب الإشغال عن مستوى معين يتم متابعتها.



وتابع مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي أن نسب الإشغال على مستوى الجمهورية 38%، معلقا: "لدينا أكثر من 23 ألف فارغ على مستوى الجمهورية".



وأكمل: "لدينا ألفين سرير رعاية مركزة شاغر على مستوى الجمهورية"، لافتا إلى وجود غرفة طوارئ في كل محافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتوفير أماكن للمرضى.

