عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك





يستهدف مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، التعاقد مع رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي جناح بيراميدز





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن مسؤولي الزمالك دخلوا في مفاوضات جادة مع وكيل رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضح المصدر أن وكيل رمضان صبحي أكد لمسؤولي الزمالك، ترحيب اللاعب بالانضمام للزمالك ولن يغالي في مطالبه المالية بشأن الرحيل إلى القلعة البيضاء مشيرا إلى أن الوكيل أوضح أن صبحي طلب من مسؤولي الزمالك التفاوض مع إدارة السماوي.





وأكمل المصدر أن وكيل رمضان صبحي أكد لإدارة الزمالك أن جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز لا ينظر للفلوس ولكن يريد إثبات نفسه مع فريق جماهيري كبير كي يستعيد مكانته بالمنتخب الوطني الأول.





وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الزمالك يبحثوا عن رجل أعمال زملكاوي عربي لتمويل صفقة رمضان صبحي وتسديد مستحقات الصفقة إلى إدارة بيراميدز.



