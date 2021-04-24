موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو

أوقعت قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2021)، منتخب مصر في مجموعة نارية ضمت معه منتخبات إسبانيا، الأرجنتين، استراليا.

موعد مباراة منتخب مصر مع إسبانيا في الأولمبياد:

يفتتح منتخب مصر مشواره في أولمبياد طوكيو المقبلة بمواجهة قوية ضد منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، في مدينة سابورو، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.





بينما يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في الجولة الثانية في تمام التاسعة والنصف صباحا، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة قوية ضد منتخب استراليا في تمام الواحدة ظهرًا.





ملاعب مباريات منتخب مصر في الأولمبياد:





وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، المنتخب المصري، بخوض أول مباراتين أمام إسبانيا والأرجنتين، على ملعب قبة سابورو في مدينة سابورو، بينما يلتقي مع أستراليا في ختام الدور الأول على ملعب مياجي.



