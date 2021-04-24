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مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

السبت 24/أبريل/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني هو السبب في فشل بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأشار برنامج كواترو الإسباني إلى أن  12 ناديًا من كبار أوروبا شارك  في تأسيس البطولة القارية الجديدة قبل أن تعلن 9 أندية انسحابها بينما يوفنتوس أكد أنه من الصعب إقامة البطولة الآن في حين لم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة كان يتناول الطعام مع خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا قبل 3 أيام من إعلان تأسيس بطولة السوبر ليج.

وأكد البرنامج الإسباني أن لابورتا أبلغ تيباس بنبأ تأسيس السوبر ليج خلال هذا اللقاء لينقل رئيس رابطة الليجا هذه الأخبار إلى ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وألمح البرنامج الإسباني أن تشيفرين قام برد فعل سريع ضد البطولة عندما علم مبكرًا بانطلاقها قبل الإعلان الرسمي للأندية بـ3 أيام وهو ما منحه الوقت الكافي للقيام بتحركاته التي نجحت في النهاية بتجميد البطولة.

وأوضح البرنامج الإسباني أن الاتحاد الأوروبي عمل مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني من أجل الضغط على الأندية الإنجليزية وإجبارها على التراجع وترك السوبر ليج.

ولفت البرنامج الإسباني أن تشيفرين كان  يعلم أنه بدون فرق البريميرليج ستتعرض البطولة لضربة كبيرة لأنها تمثل نصف الأندية المؤسسة.

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لابورتا ريال مدريد دوري السوبر الأوروبي برشلونة

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