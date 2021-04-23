عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

رد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، على تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أليكساندر سيفرين، التي أكد فيها احتمالية عدم إقامة مباراة الريال أمام تشيلسي الإنجليزي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها الأسبوع المقبل.

وقال سيفرين إن هناك إمكانية لحرمان ريال مدريد من فرصته في تحقيق اللقب رقم 14 في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما رفض رئيس النادي فلورنتينو بيريز التراجع عن مخططه بإقامة دوري السوبر الأوروبي، وذلك رغم انسحاب ثمانية فرق من أصل 12 في بداية مشروع تلك المسابقة.

وبحديثه لمحطة 24 يو أر السلوفينية، اعترف سيفرين بوجود احتمال ضئيل بعدم إقامة المباراة، الأمر الذي كان كافياً لإثارة غضب زيدان.

وقال زيدان في تصريحات بالمؤتمر الصحافي قبل مباراة الفريق أمام ريال بيتيس غداً السبت، بالدوري الإسباني: "هذا غير منطقي".

وأضاف: "سنذهب لنلعب في دوري أبطال أوروبا، لدينا الحق في ذلك وسنلعب".

وتابع زيدان: "هذا شيء سخيف، لن أخوض بالحديث في ذلك الأمر، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لك هو أننا نستعد للعب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا".

وكان بيريز، رئيس الريال، قد تعرض للسخرية بعد ظهوره مرتين في وسائل الإعلام للدفاع عن فكرة دوري السوبر الأوروبي، وهو أمر رفض زيدان التعليق عليه، مؤكداً أن ذلك لن يتداخل مع ريال مدريد ومستقبله.

وقال زيدان: "لا أعلم ما الذي سيحدث خلال شهر أو شهرين، أريد أن أنهي الموسم بشكل جيد، ثم أتحدث عن المستقبل وما يمكن أن يحدث فيه".

وتابع: "لا شيء سيتغير، نحن نعلم بماذا يرغب الرئيس، هو يريدنا أن نركز على مباراة الغد".

وسيعود النجم البلجيكي المصاب إدين هازارد لمباراة بيتيس الذي يحل ضيفاً على ريال مدريد، بينما يستعد لاعب وسط الفريق للعودة بعدما غاب عن مباراة الفريق أمام قادش والتي فاز بها الريال 3-0، بسبب شكوى من آلام في الظهر.

ويغيب قائد الفريق سرجيو راموس والظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي عن المباراة بسبب مشاكل في ربلة الساق، لكن زيدان يأمل في أن يتمكن الثنائي من اللعب أمام تشيلسي.

وقال زيدان: "أرى أن راموس في حالة جيدة، لقد كان لديه مشاكل لكن بات أفضل الآن".

وبالحديث عن ميندي قال زيدان: "لن يكون متواجداً غداً، بالنسبة لميندي فإن الأمر يحتاج لمتابعة يوماً بعد يوم، أتمنى أن يكون معنا يوم الثلاثاء، لكنه لن يكون متواجداً غداً".