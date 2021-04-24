شاهد.. ملخص الحلقة الحادية عشر من مسلسل "نسل الأغراب"







عساف يضع حلاً لصراعه مع "غفران"

بدأت الأحداث باقتراح "عساف" حلاً لانهاء أزمته مع "غفران" وهو احضار "جليلة" وتخيرها بينهم.



"بكري" يُخطط للغدر بـ"عساف"

يفكر "بكري"في أن يغدر بعساف حيث طلب من "طايل" تغيير مكان والدة "غفران"، فتسمع دهب وتخبر "عساف" بذلك.



العمدة "حسيب" ينهار من البكاء

انهيار العمدة "حسيب" من البكاء بعد مُعايرة زوجاته له بعدم قدرته على الإنجاب، ويعرض على زوجته الثالثة الطلاق لكنها ترفض.



"جليلة" تعتدي بالضرب على خالة "غفران "

زيارة خالة غفران لمقابلته في سرايته لكنها تتشاجر مع زوجته، فتنفعل عليها وتصفعها بالقلم على وجهها.



"حمزة" يطلب الزواج من "فاطمة"

مطاردة "حمزة" لـ"فاطمة"، ويطلب منها الزواج، فتخبره أنها تعتبر "عساف" والدها وأنه عليه أن يتقدم له.





بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من "نسل الأغراب" حول مقابلة "غفران" أمير كرارة و"عساف" في منزل"نجاة" فردوس عبد الحميد، وتتحدث معهم عن ذكرياتهم في فترة الطفولة وأنهم كانوا أصدقاء يلعبون ويذهبون في كل منطقة معًا، وأنها كانت تخبر زوحها دائمًا أنها لم يصبحوا مثل باقي عائلتهم لكن عندما كبروا تغير حالهم، وتعنف غفران" على زواجه من" جليلة"مي عمر، وتعنف" عساف" على خطفه لوالدة غفران.وإليكم أبرز أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل" نسل الأغراب"..