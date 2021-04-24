"الصحة": الوضع مستقر تماما في سوهاج وقنا.. وكافة محافظات الصعيد

علق الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، على ماتردد حول الوضع الوبائي في محافظة سوهاج قائلًا: "أخر بيان تشغيلي في سوهاج الساعة8 مساء، نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات 36%، بينما الرعاية المركزة 57.5%، ونسبة في أسرة التنفس الصناعي 41%"، مؤكدا أن الوضع مستقر تماما في سوهاج وقنا، وكافة محافظات الصعيد.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وجهت بدعم محافظات الصعيد".



