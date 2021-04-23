إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الشرقى المار على محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من منطقة البستان بنطاق محافظة المنيا، أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتنوعت الإصابات ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات.



تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.



وفى سياق متصل، أصيب، صباح اليوم الجمعة، 15 شخص إثر تعرضهم لحادث مروري مروع على طريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل غرب قرية بلنصورة التابعة إداريًا لمركز شرطة أبوقرقاص جنوب المنيا بالطريق الصحراوي الغربي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 15 شخص.



تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتنوعت الإصابات ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات ووارتجاج بالجمجمه، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.