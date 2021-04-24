شاهد.. ملخص الحلقة الحادية عشر من مسلسل "القاهرة كابول"









أبرز أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "القاهرة كابول"..اعتراف زوجة رمزياعترفت "أم عبدالله" زوجة الشيخ رمزي بقتلها لابنه المنصور، وذلك انتقامًا منها لقتل شقيقها علي يده.انتقام رمزيأصر الشيخ رمزي على الانتقام من الأشخاص الذين قتلوا ابنه الصغير، وذلك بقطع طريق الحشيش عليهم، وقام بحبس والدة عبدالله.حسن يقع في الحبوقع حسن في حب والدة أحمد زميل منال، واعترف لها بحبه بسبب اختلافه عنه وظلها الخفيف.القبض على أسامةعلم شقيق الضابط عادل بخبر القبض علي الشيخ أسامة الذي كان يبيع الكتب الدينية والسبح وذلك بعد القبض عليه متلبسًا بصناعة المتفجرات.قتل زوجة رمزيقام الشيخ رمزي بقتل زوجته رميا بالرصاص بعدما علم إنها السبب وراء قتل ابنه الصغير.