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شاهد.. ملخص الحلقة الحادية عشر من مسلسل "القاهرة كابول"
السبت 24/أبريل/2021 - 01:25 ص
ولاء عبد الناصر
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بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "القاهرة كابول"، بمفاجآت كثيرة مثل قتل الشيخ رمزي زوجته رميا بالرصاص.
أبرز أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "القاهرة كابول"..
اعتراف زوجة رمزي
اعترفت "أم عبدالله" زوجة الشيخ رمزي بقتلها لابنه المنصور، وذلك انتقامًا منها لقتل شقيقها علي يده.
انتقام رمزي
أصر الشيخ رمزي على الانتقام من الأشخاص الذين قتلوا ابنه الصغير، وذلك بقطع طريق الحشيش عليهم، وقام بحبس والدة عبدالله.
حسن يقع في الحب
وقع حسن في حب والدة أحمد زميل منال، واعترف لها بحبه بسبب اختلافه عنه وظلها الخفيف.
القبض على أسامة
علم شقيق الضابط عادل بخبر القبض علي الشيخ أسامة الذي كان يبيع الكتب الدينية والسبح وذلك بعد القبض عليه متلبسًا بصناعة المتفجرات.
قتل زوجة رمزي
قام الشيخ رمزي بقتل زوجته رميا بالرصاص بعدما علم إنها السبب وراء قتل ابنه الصغير.
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