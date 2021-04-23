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بشرى سارة في مران الأهلي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شارك ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبى التي تقام مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي جاهزية ياسر إبراهيم بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي، عقب الإصابة التي اشتكى منها في العضلة الضامة.

وشارك ياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية ليؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وأدى الأهلي مرانه اليوم بعد الراحة التي حصل عليها أمس، للتخلص من حالة الإجهاد، والاستعداد لمواجهة إنبي التي تقام مساء غدٍ السبت.

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