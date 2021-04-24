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محافظ قنا: عدد الوفيات في إطار المعدلات الطبيعية ولا توجد زيادة (فيديو)

السبت 24/أبريل/2021 - 06:40 ص
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
داليا الحسين
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا إن جميع أجهزة الدولة تتابع الوضع الوبائي في المحافظة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأزمة بأسلوب علمي.

وأضاف "الداودي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن محافظة قنا عدد سكنها 3.5 مليون مواطن، أقصى عدد مرضى منومين في الأسرة منذ بداية تفشي الفيروس كان 318 مريض، واليوم العدد يتراوح ما بيم 297 مريض من بينهم 46 مريض في العناية المركزة والباقي على أسرة عاديه مع أجهزة أكسجين عند الحاجة، معلقا: "في ناس بتدخل وبتخرج".

وأشار إلى أن هناك أسرة شاغرة لاستقبال مرضى كورونا طوال الوقت، موضحا أن اليوم يوجد 65 سريرا شاغرا داخل 8 مستشفيات مخصصة لاستقبال حالات "كورونا" بجانب احتياطي في مستشفى التأمين الصحي بمقدار 30 سرير لم يتم استخدامهم حتى الأن، ومستشفى الجامعة "المرزوقي" بمقدار 50 سرير لم يتم استخدامهم، كما أن وزيرة الصحة زودت مستشفى أخرى.

وشدد محافظ قنا على أنه لم يحدث نقص في استخدام أجهزة الأكسجين إطلاقا، كما أن أقصى عدد لحالات العزل المنزلية 1000 حالة في اليوم الواحد، معلقا: "معلومتنا دقيقة"، منوها بأن عدد الوفيات في إطار المعدلات الطبيعية وأقل من الطبيعي ولا توجد زيادة في عدد الوفيات، معقبًا: "ربنا سترها معانا.. والمنظومة في مصر تعمل بأسلوب علمي ونعمل 24 ساعة.. والأطباء عندنا مش بيناموا ووزيرة الصحة كرمتهم".

وحول ما تردد عن زيادة أعداد الإصابات والوفيات في محافظة قنا، قال: "وضعنا مستقرة، وفي ناس بتحاول تصدر الصورة سودة لنلجأ إلى الإغلاق، وإحنا لو شايفين الوضع محتاج إحنا أول ناس هنتبع هذا الأسلوب، وإحنا مش محتاجين نغلق".

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