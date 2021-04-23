Advertisements

السعودية تصدر 102 ترخيص صناعي جديد خلال مارس الماضي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عبر تقرير المؤشرات الصناعية عن إصدار 102 ترخيصين صناعيين جديديين خلال شهر مارس الماضي برأس مال يبلغ 15.23 مليار ريال، وبنسبة نمو سنوي بلغت 55% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2020م.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن قرابة 39 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو تقدر بـ 26% مقارنة بالشهر السابق، في حين شهد حجم الاستثمار في المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج نموًا بنسبة 681%، مقارنة بالشهر السابق.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الشهر نفسه دخول قرابة 2.146 عاملاً سعودياً، في حين بلغ عدد العمالة الوافدين الداخلين للقطاع قرابة 826 عاملاً، كما شهد القطاع ارتفاعًا بعدد المنشآت الصناعية القائمة حتى الآن بالوصول إلى958,9 منشأة، وبحجم استثمار يقدر بـ 1.123 ترليون ريال سعودي.
وأكد أن 90 %من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في صنع منتجات المعادن اللافلزية بعدد 10 مصانع، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال المدة نفسها قرابة 72% من إجمالي عدد المصانع التي تركزت معظمها في مدينة الرياض بعدد 22 مصنعًا.
وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن المصانع العاملة في منتجات المعادن اللافلزية الأخرى شكلت النسبة الأكبر من أنشطة التراخيص الجديدة الصادرة خلال شهر مارس 2021 ، بـ 21 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات الغذائية والمصانع العاملة في صنع منتجات المعادن المشكلة بـ14 مصنعًا لكل منهما، ثم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعًا، بينما سجلت المصانع العاملة في صنع الورق ومنتجاته النسبة الأقل بـ 7 مصانع.
وتُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المللكة العربية السعودية والصناعة الصناعة في السعودية السعودية

أخبار تهمك

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..وزارة الزراعة تحذر من تجاوز المساحات المحددة لمحصول الأرز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عبدالرحيم علي يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة الشهيد محمد مبروك بـ الضابط الخائن

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعتين

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"أنا منزعجة".. وزيرة الصحة توضح الوضع الوبائي في سوهاج

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا للمصريين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

952.1 مليار ريال رساميل 33 نشاطا صناعيا في السعودية بنهاية الربع الأول من العام

أصحاب مصانع الدرفلة: قرار إغلاق 22 مصنعًا يفقد السوق توازنه السعري ويرفع الأسعار

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية 7.04% خلال أبريل

السعودية: 98 ترخيص لمنشآت صناعية خلال سبتمبر باستثمارات 8.7 مليار ريال

السعودية تستغني عن 633 عامل أجنبي خلال شهر سبتمبر

وزارة الصناعة السعودية: التراخيص الصناعية الجديدة تقفز 95%

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر