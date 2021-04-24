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"الفجر الفني" يكشف أحداث تحقيق زكريا يونس مع "أبو يوسف" عقب القبض عليه

السبت 24/أبريل/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل "الاختيار2"، القبض على "أبو يوسف" أحد قادة عناصر الإخوان والمخطط الأول لإغتيال العقيد محمد مبروك وهو الفنان مصطفى عمر.

وكشف الفنان مصطفى عمر في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن المشهد الذي جمعه بالفنان كريم عبد العزيز حيث من المقرر أن يتم التحقيق معه في الحلقة القادمة وستحدث مشاهد عنيفة بينهم.

وتابع "عمر" أن الفنان كريم عبد العزيز اعتذر له عقب هذا المشهد، بسبب تعنيفه له، وشكر المخرج بيتر ميمي لوضعي في هذا الدور.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.


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