مصطفى عمر لـ"الفجر الفني": كريم عبد العزيز شكر بيتر ميمي لتجسيدي دور أبو يوسف الإرهابي.. وهذه كواليس التحقيق معي (حوار)





في البداية حدثني عن مشاركتك في مسلسل بقوة "الاختيار2"؟

فخور جدا لمشاركتي في مسلسل بهذه العظمة ومع طاقم عمل المسلسل الممتاز، وأي شخص يتمنى المشاركة في عمل وطني كهذا.



من الذي رشحك رشحك للدور؟

المخرج بيتر ميمي هو من رشحني للدور، وإبراهيم فرج.



حدثتا عن استعداداتك للدور؟

جهزت نفسي للشخصية، حيث أنني أجسد دور إرهابي غير تقليدي، شخص غني جدا وهادي وبيسافار ولا يشبه جميع الإرهابيين، أو النظرة الغالبة للإرهابي في عقول الجمهور، حيث أن الشخصية تحمل وجهين لأنه كان منهم ولكن لا يشبههم ولا يمكن لأحد التوقع أنه إرهابي.



هل دور "أبو يوسف" تجسيد لشخص حقيقي؟

نعم، ولكن لا يذكر في السيناريو اسم الشخص الحقيقي.



ما هي كواليس التصوير؟

وفرت شركة الإنتاج جميع الإمكانيات لتصوير هذا العمل القيم، كما أن المخرج بيتر ميمي من المخرجين الذي أتشرف للعمل معهم لأنه يخرج من الممثل زوايا لا يعلمها في نفسه، كما أن السيناريو ممتاز للغاية وساعدني كثيرا لفهم الدور.



ما أصعب المشاهد بالنسبة لك؟

أصعب المشاهد هو مشهد القبض عليا، وعقب القبض.



هل جمعتك مشاهد بكريم عبد العزيز أو أحمد مكي؟ وما كواليس هذه المشاهد؟

جمعني مشاهد بكريم عبد العزيز، وهو نجم حقيقي في المكانة والأخلاق ويهتم بالممثل الذي أمامه ليظهره معه في المشهد، ومريح جدا في التصوير، وجمعني مشهد به عقب القبض علي، حيث أدخلني في حالة المشهد وشكر دكتور بيتر ميمي على مشاركتي في المسلسل واعتذر لي بسبب تعنيفه لي في هذا المشهد.



حدثني عن تعليقات الجمهور على الدور؟

الجمهور كانت أفضل مما أتوقع، على السوشيال ميديا وفي الشارع، وهاجمني الجمهور بسبب الدور، وأكثر التعليقات التي فاجئتني هي تشبيهي للنجم GUS FRING، حيث قالو: "ازاي جيس شارك في الاختيار؟".



هل توجد أعمال فنية قادمة لك؟

أشارك في عمل فني حاليا كمؤلف، ولكن لم يتم التعاقد حتى الآن فلا يمكنني التحدث عنها.









سيناريست معروف كتب عدد من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الكثير من الجمهور ومنها "عمر ودياب"،" هربانة منها"،"البرنسيسة بيسه"، كما كانت مشاركته في مسلسل "الاختيار2" كـ ممثل، نقلة كبيرة له وخصوصا في تجسيده دور إرهابي غير تقليدي، حيث أشاد به الجمهور وشبههوه بالنجم GUS FRING وهو الفنان والسيناريست مصطفى عمر.حاور "الفجر الفني" الفنان مصطفى عمر والذي تحدث عن تجسيده دور "أبو يوسف" في "الاختيار2" والذي كان من أهم قادة عناصر الإخوان والمخطط الأول لعملية اغتيال العقيد محمد مبروك ولكنه كونه إرهابي لا يشبه الباقين جعله بعيد كل البعد عن توقعات الضباط، وإليك نص الحوار..