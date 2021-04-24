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انعدام فرص الأمطار.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس 12 رمضان

السبت 24/أبريل/2021 - 12:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 25 إبريل 2021، 12رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.
انعدام فرص الأمطار.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس 12 رمضان
انعدام فرص الأمطار.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس 12 رمضان

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