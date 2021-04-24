Advertisements

بعد إسعاد يونس ونيللي كريم .. يسرا تشارك في تحدي الخير لاجراء ٣٠٠ عملية قلب مفتوح للأطفال

السبت 24/أبريل/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements

انضمت النجمة يسرا، إلى مبادرة الخير التي أطلقتها احدى المستشفيات الخيرية من أجل اجراء ٣٠٠ عملية قلب مفتوح للاطفال بالمجان.

وتأتي مشاركة يسرا، في مبادرة الخير بعد اعلان نيللي كريم مشاركتها في تحدي الخير قبل بضعة ايام والذي اعلنت عنه الفنانة الكبيرة اسعاد يونس مع انطلاق شهر رمضان.

ونشرت نيللي كريم فيديو لها عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن من خلاله مشاركتها في تحدي الخير، من اجل اجراء ٣٠٠ عملية قلب مفتوح للاطفال بالمجان.

وطالبت اسعاد يونس من خلال اعلان من تنفيذ واخراج شركة ميديا هب سعدي-جوهر، جموع الشعب المصري بالتبرع لصالح مسشتفى الناس من أجل انقاذ حياة عشرات الاطفال الذين ينتظرون التبرعات من أجل الخضوع للعمليات على الفور والعودة للممارسة حياتهم بشكل طبيعي.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تسريب تشكيل الأهلي.. موسيماني يجهز مفاجأة أمام إنبي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 19 شخصا في حادث انقلاب "أتوبيس" بالبحر الأحمر

منذ أقل من ساعتين

"نحن في حرب".. مستشار الرئيس يوجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 16 ساعة

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس البحر الأحمر

منذ ساعة و 9 دقيقة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

نيللي كريم تشارك في تحدي العشر سنوات.. شاهد كيف كانت

عمليات قلب وعيون وتجهيز 10 عيادات رمد ووصلات مياه.. أبرز أنشطة "صناع الخير" في رمضان

شاهد.. أول ظهور لنيللي كريم بعد استئصالها لورم في الوجه

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 23 بطولة نيللي كريم.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 24 بطولة نيللي كريم.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 25 بطولة نيللي كريم.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر