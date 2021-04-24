بعد إسعاد يونس ونيللي كريم .. يسرا تشارك في تحدي الخير لاجراء ٣٠٠ عملية قلب مفتوح للأطفال















انضمت النجمة يسرا، إلى مبادرة الخير التي أطلقتها احدى المستشفيات الخيرية من أجل اجراء ٣٠٠ عملية قلب مفتوح للاطفال بالمجان.وتأتي مشاركة يسرا، في مبادرة الخير بعد اعلان نيللي كريم مشاركتها في تحدي الخير قبل بضعة ايام والذي اعلنت عنه الفنانة الكبيرة اسعاد يونس مع انطلاق شهر رمضان.ونشرت نيللي كريم فيديو لها عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن من خلاله مشاركتها في تحدي الخير، من اجل اجراء ٣٠٠ عملية قلب مفتوح للاطفال بالمجان.وطالبت اسعاد يونس من خلال اعلان من تنفيذ واخراج شركة ميديا هب سعدي-جوهر، جموع الشعب المصري بالتبرع لصالح مسشتفى الناس من أجل انقاذ حياة عشرات الاطفال الذين ينتظرون التبرعات من أجل الخضوع للعمليات على الفور والعودة للممارسة حياتهم بشكل طبيعي.