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الإعلان عن حكم مباراة الأهلي وإنبي

السبت 24/أبريل/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة  القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام مضيفه إنبي المقرر لها مساء اليوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا  على إنبي في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة  الثالثة  عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من :- 

محمود عاشور (حكم ساحة)

أحمد صلاح (حكم مساعد)

وائل شعبان (حكم مساعد)

محمد السعداوي (حكم رابع)

نادر قمر الدولة (حكم فيديو)

سعيد حمزة (مساعد حكم فيديو)

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