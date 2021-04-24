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شاهد.. ملخص الحلقة الحادية عشر من "الاختيار 2"

السبت 24/أبريل/2021 - 02:15 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الاختيار ٢" عدد من الأحداث.

ويرصد "الفجر الفني" ملخص الحلقة ال11 من المسلسل:

اعتراف الإخوان على أبو يوسف

أدلى أحد عناصر الإخوان بمعلومات عن أبو يوسف وهو المخطط الأول لاغتيال العقيد محمد مبروك.

يوسف الرفاعي يطلب نقله لسينا.

طلب يوسف الرفاعي نقله إلى سينا عقب استشهاد العقيد محمد مبروك و الرائد أحمد الكبير وعقب انفصاله عن عاليا.

زكريا يونس يقبض على أبو يوسف.

قبض زكريا يونس على أبو يوسف في منزله ووسط ابنته وزوجته ولكنه استسلم عقب مهاجمته للضباط خوفا على عائلته.

يوسف الرفاعي في الإسماعيلية.

جهز يوسف الرفاعي لمأمورية في الإسماعيلية للقبض على عدد من عناصر الإخوان المسلحين.

عاليا تذهب ليوسف الرفاعي.

ذهبت عاليا لمنزل يوسف الرفاعي للإطمئنان عليه وقالت لوالده أن الزواج ليس غصب ولكن طلبت أن يأتي إلى منزلها ليخبر والدتها بانفصالهم.

 

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