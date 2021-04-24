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عبدالرحيم علي يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال الشهيد محمد مبروك (فيديو)

السبت 24/أبريل/2021 - 05:48 ص
الشهيد محمد مبروك
الشهيد محمد مبروك
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، وصديق الشهيد المقدم محمد مبروك، إن قدرة الجماعات الإرهابية على غسل مخ الضابط الخائن محمد عويس ليس عيبا في وزارة الداخلية، والاهم هو كشف هذه العناصر.

وأشار "علي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن الشهيد محمد مبروك بطل، وكان جزء من مجموعة قدمت الكثير للبلد، وسيذكر التاريخ ما قدموه، كاشفا أن المحضر الذي أعده الشهيد محمد مبروك لم يكن عن التخابر مع حماس، وإنما كان عن تخابر أول جاسوس مصري مع المخابرات المركزية الأمريكية وحدة إسطنبول.

وأضاف أنه كان هناك مكالمات مسجلة واضحة عن قضية التخابر، معلقا: "الأمريكان بجلالة قدرهم اتسجلهم.. مبروك كان معاه أصل المحضر اللي اتسرق من أمن الدولة ولولا انقاذ مبروك لهذا المحضر مكنش في قضية تخابر لمحمد مرسي العياط".

ولفت إلى أن الشهيد مبروك كان يمر عليه يوميا في الساعة الواحدة صباحا في منطقة العجوزة وكانوا يطلقون على المكان "الغواصة"، مضيفا: "مبروك كان عنده عربية رينو بيمشي بيها وبدون حراسة.. ودي العربية اللي اصطادوه بيها، ولولا الخائن عويس مكنش حد هيعرف العربية الرينو".

وكشف أنه كان من المقرر أن يلتقي بالمقدم محمد مبروك يوم استشهاده، مضيفا: "جالي مكالمة وأنا رايح اقابله يبلغوني انه استشهد، كان يوم مشؤم.. واعتباره اترد".

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