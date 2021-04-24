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أسعار الذهب تسجل زيادة جديدة بداية تعاملات اليوم السبت 24-4-2021
السبت 24/أبريل/2021 - 12:29 ص
الفجر الاقتصادي
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ارتفعت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 24-4-2021، ليواصل الذهب تحقيق مكاسبه التى بدأها منذ الاسبوع الماضي والتى بلغت 11 جنيه في الجرام؟
وصعد سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 24-4-2021 بقيمة 2 جنيه:
ووصلت اسعار الذهب بعد الزيادة بقيمة 2 جنيه في الجرام إلى الاتي :
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل .891 جنيه .
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل780
جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668
جنيه.
زاد سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 6238 جنيه.
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