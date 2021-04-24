أسعار الذهب تسجل زيادة جديدة بداية تعاملات اليوم السبت 24-4-2021

ارتفعت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 24-4-2021، ليواصل الذهب تحقيق مكاسبه التى بدأها منذ الاسبوع الماضي والتى بلغت 11 جنيه في الجرام؟

وصعد سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 24-4-2021 بقيمة 2 جنيه:

ووصلت اسعار الذهب بعد الزيادة بقيمة 2 جنيه في الجرام إلى الاتي :

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل .891 جنيه .







سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل780 جنيه.







سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668 جنيه.

زاد سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 6238 جنيه.