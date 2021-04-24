"نحن في حرب".. مستشار الرئيس يوجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن مصر تشهد زيادة يومية في عدد إصابات فيروس كورونا.





وعن دخول مصر في الموجة الثالثة لكورونا، قال "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "طالما فيه تزايد مستمر في الحالات يبقى نقول عليها الموجة الثالثة لكورونا حتى نبلغ الذورة وبعدها تنخفض الأعداد مرة أخرى".



