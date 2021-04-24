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"نحن في حرب".. مستشار الرئيس يوجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن كورونا
السبت 24/أبريل/2021 - 01:01 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن مصر تشهد زيادة يومية في عدد إصابات فيروس كورونا.
وعن دخول مصر في الموجة الثالثة لكورونا، قال "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "طالما فيه تزايد مستمر في الحالات يبقى نقول عليها الموجة الثالثة لكورونا حتى نبلغ الذورة وبعدها تنخفض الأعداد مرة أخرى".
وأضاف: "نحن في حرب ويجب أن نتحد جميعًا لمحاربة عدونا، وهو فيروس كورونا، وهو وباء عالمي"، منوهًا بأن فيروس كورونا قوي وشرس والعدوى الخاصة به عالية للغاية، محذرًا من أن زيادة الإصابات تؤدي إلى زيادة الوفيات، مستكملًا: "يجب علينا أن نتحد جميعًا بدون خوف أو هلع".
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