Advertisements

"نحن في حرب".. مستشار الرئيس يوجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن كورونا

السبت 24/أبريل/2021 - 01:01 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن مصر تشهد زيادة يومية في عدد إصابات فيروس كورونا.

وعن دخول مصر في الموجة الثالثة لكورونا، قال "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "طالما فيه تزايد مستمر في الحالات يبقى نقول عليها الموجة الثالثة لكورونا حتى نبلغ الذورة وبعدها تنخفض الأعداد مرة أخرى".

وأضاف: "نحن في حرب ويجب أن نتحد جميعًا لمحاربة عدونا، وهو فيروس كورونا، وهو وباء عالمي"، منوهًا بأن فيروس كورونا قوي وشرس والعدوى الخاصة به عالية للغاية، محذرًا من أن زيادة الإصابات تؤدي إلى زيادة الوفيات، مستكملًا: "يجب علينا أن نتحد جميعًا بدون خوف أو هلع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل..وزارة الزراعة تحذر من تجاوز المساحات المحددة لمحصول الأرز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ أقل من ساعتين

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"أنا منزعجة".. وزيرة الصحة توضح الوضع الوبائي في سوهاج

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عبدالرحيم علي يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة الشهيد محمد مبروك بـ الضابط الخائن

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا (فيديو)

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وجود سلالات جديدة لكورونا في مصر

عوض تاج الدين يكشف حقيقة دخول مصر في موجة ثالثة لكورونا

لا داعي للقلق بشأن الامتحانات.. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

تعرف على أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر