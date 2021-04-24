وفاة حارس مرمى النفط العراقى متأثرا بإصابته بجلطة دماغية بتدريبات الفريق

أعلن نادى النفط العراقى عبر صفحته الرسمية وفاة حارس مرماه الشاب مصطفى سعدون بعدما أصيب بجلطة دماغية مفاجئة الإثنين الماضى بتدريبات الفريق.





وتم نقل اللاعب على الفور إلى المستشفي بعدما توقفت حركة اليد والقدم متأثرة بإصابته بالجلطة ودخل بعدها فى غيبوبة وتم إدخاله للعناية المركزة.





وكان نادى النفط قد أكد أن حارسه تعرض لجلطة دماغية قبل تدريبات الفريق الإثنين الماضى بعدما شاهده زملاؤه يسقط مغشيا عليه ومن ثم نقله بسيارة الإسعاف للمستشفي إلى أن تم إعلان وفاته صباح اليوم السبت



