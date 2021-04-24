Advertisements

وفاة حارس مرمى النفط العراقى متأثرا بإصابته بجلطة دماغية بتدريبات الفريق

السبت 24/أبريل/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements
أعلن نادى النفط العراقى عبر صفحته الرسمية وفاة حارس مرماه الشاب مصطفى سعدون بعدما أصيب بجلطة دماغية مفاجئة الإثنين الماضى بتدريبات الفريق.

وتم نقل اللاعب على الفور إلى المستشفي بعدما توقفت حركة اليد والقدم متأثرة بإصابته بالجلطة ودخل بعدها فى غيبوبة وتم إدخاله للعناية المركزة.

وكان نادى النفط قد أكد أن حارسه تعرض لجلطة دماغية قبل تدريبات الفريق الإثنين الماضى بعدما شاهده زملاؤه يسقط مغشيا عليه ومن ثم نقله بسيارة الإسعاف للمستشفي إلى أن تم إعلان وفاته صباح اليوم السبت

أخبار تهمك

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ أقل من ساعتين

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 15 ساعة

"أنا منزعجة".. وزيرة الصحة توضح الوضع الوبائي في سوهاج

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

عبدالرحيم علي يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة الشهيد محمد مبروك بـ الضابط الخائن

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل..وزارة الزراعة تحذر من تجاوز المساحات المحددة لمحصول الأرز

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر