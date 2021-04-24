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مستشار الرئيس للصحة يكشف أعراض الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)
السبت 24/أبريل/2021 - 03:35 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إنه لا يوجد أعراض تميز المرحلة الثالثة لكرونا، بل أعراضها مثل أعراض الموجة الأولى والثانية.
وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "فيروس كورونا فيروس قديم، والذي يميزه هو أنه في الجهاز التنفسي، وأن الفترة الحضانة الخاصة به طويلة"، موضحًا أن الأعراض هي فقدان الشم والتذوق، وأعراض تنفسية، سخونة، طفح جلدي، التهاب في العين، حساسية في الأنف.
ونوه مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، بأن أي مرض يبنى على عدة أسس، وأن مصر اكتسبت خبرة في التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية والوقائية هي أهم شيء للحماية من فيروس كورونا.
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