مستشار الرئيس للصحة يكشف أعراض الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إنه لا يوجد أعراض تميز المرحلة الثالثة لكرونا، بل أعراضها مثل أعراض الموجة الأولى والثانية.





وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "فيروس كورونا فيروس قديم، والذي يميزه هو أنه في الجهاز التنفسي، وأن الفترة الحضانة الخاصة به طويلة"، موضحًا أن الأعراض هي فقدان الشم والتذوق، وأعراض تنفسية، سخونة، طفح جلدي، التهاب في العين، حساسية في الأنف.



