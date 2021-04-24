تسريب تشكيل الأهلي.. موسيماني يجهز مفاجأة أمام إنبي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر أمام إنبي في بطولة الدوري العام.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن موسيماني استقر على الدفع بأحمد نبيل كوكا في الجبهة اليسرى أمام الفريق البترولي، نظرا لغياب أيمن أشرف للإصابة التي يعاني منها بخشونة في الركبة.





وأضاف أن موسيماني سيبدأ المباراة بتشكيل يضم كلا من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: بيكهام ورامي ربيعة وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا





خط الوسط: عمرو السولية وإليو ديانج ومحمد مجدي أفشة





خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف





ويلتقي الأهلي مع فريق إنبي مساء اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



