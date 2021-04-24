عاجل.. مصرع وإصابة 19 شخصا في حادث انقلاب "أتوبيس" بالبحر الأحمر

لقى مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر إنقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه البحر الأحمر، بطريق برانيس الشلاتين جنوب البحر الأحمر.





وتلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بإنقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه البحر الأحمر، وبالتحديد في طريق برانيس الشلاتين جنوب البحر الأحمر.



