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عاجل.. مصرع وإصابة 19 شخصا في حادث انقلاب "أتوبيس" بالبحر الأحمر

السبت 24/أبريل/2021 - 01:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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لقى مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر إنقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه البحر الأحمر، بطريق برانيس الشلاتين جنوب البحر الأحمر.

وتلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بإنقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه البحر الأحمر، وبالتحديد في طريق برانيس الشلاتين جنوب البحر الأحمر.

على الفور تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 18 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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