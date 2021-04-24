مستشار الرئيس: بعض اللقاحات تحتاج إلى جرعة ثالثة (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن التطعيم لا يمنع الإصابة من فيروس كورونا، ولا يمنع نقل العدوى، إنما يقلل من حدة المرض، ويقلل من كثافة الفيروسات الموجودة في الجسم، ويقلل بنسبة 85% من الأعراض الحادة، وبالتالي يقل انتشار الفيروس.





وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يجاز أي لقاح في مصر إلا بعد التأكد من سلامته وفعاليته وأمانه، بالإضافة إلى تصريح من هيئة الدواء لاستخدام هذا اللقاح، معلقًا: "مصر لا تجيز شيء إلا بعد الاطمئنان منه".





وأشار إلى أن أكثر من نصف مليون مواطن استخدموا اللقاحات الموجودة في مصر ولم يحدث أي شيء، لافتًا إلى أنه من المتوقعة حدوث سخونة أو آلام في الجسد بعد تناول اللقاح، وهذا شيء طبيعي، مشددًا على أن الدولة والطب في مصر حريصون على صحة المواطنين.



