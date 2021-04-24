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خاص- كواليس جلسة أسامة نبيه مع محمد عواد.. وشرط الرحيل عن صفوف الزمالك

السبت 24/أبريل/2021 - 01:10 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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علم " الفجر الرياضي" قرر مسئولي الزمالك بشأن تصريحات محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالفريق، واقتراب رحيله عن الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة، أن أسامة نبيه المدرب العام للفريق تحدث مع محمد عواد منذ أيام، وطالب اللاعب بالتركيز مع صفوف الفريق، رافضاً توقيع أي عقوبة مالية عليه في هذا التوقيت.

وأضاف : محمد عواد تواصل مع عضو باللجنة الثلاثية وطلب منه الرحيل عن صفوف الفريق، في ظل عدم مشاركته مع الفريق الكروي واستبعاده من قائمة المباريات.

وأتم المصدر ذاته : أسامه نبيه طالب محمد عواد بتقديم عرض رسمي للجنة المسئوليه عن الزمالك، بشرط أن يليق باسمه وباسم النادي، بالاضافة أن رحيله سيكون من بداية الموسم المقبل وليس الآن.

الجدير بالذكر، أن الفرنسي باتريس كارتيرون قرر استبعاد محمد عواد من قائمة الفريق في اللقاء الأخير أمام الإنتاج الحربي، ومشاركة اللاعب في مباراة ودية مع ناشئ النادي، ولكن تفاجئ اللاعب بإلغاء المباراة عقب وصوله إلى مقر القلعة البيضاء.

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