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مصدر: الدفع بـ14 سيارة إسعاف لموقع حادث "أتوبيس" البحر الأحمر

السبت 24/أبريل/2021 - 01:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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قال مصدر مسؤول، إنه تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لموقع حادث انقلاب "أتوبيس" تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه تم نقل جثة و18 شخص مصابين لمستشفى الشلاتين المركزي لتلقى العلاج، مشيرًا أنه جار رفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية.

ولقى مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر إنقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه البحر الأحمر، بطريق برانيس الشلاتين جنوب البحر الأحمر.

وتلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بإنقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه البحر الأحمر، وبالتحديد في طريق برانيس الشلاتين جنوب البحر الأحمر.

على الفور تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 18 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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