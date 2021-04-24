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روجينا تتبرأ من قتل زوج أختها وعشقيته.. وباسم سمرة يعترف لوالداته بتجارته في المخدرات في "بنت السلطان"

السبت 24/أبريل/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عُرضت منذ قليل على قناة النهار الحلقة الخامسة من مسلسل 'بنت السلطان' ، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.

وكانت أولى المفاجآت التى فجرها باسم سمرة ضمن أحداث الحلقة، هي اعترافه لوالدته بتجارته فى المخدرات ، والتي تعرضت لصدمة بعد معرفتها بذلك.

وشهدت الحلقة صراع حمو مع حسن أبو الرووس "ميدو"، بعدما تلقي اتصالا من روجينا "عزة" وهو معه ، وذلك أثناء وجودها فى القسم وهي تحاول طلب المساعدة منه، مما دفع باسم سمرة للشك أنها عزة مازالت على قيد الحياة ، وذهب حمو لمالك الأسكوتر الذي قد اشترته منه عزة ليتأكد من حديثه بأن عزة حية بعدما قد أخبره من قبل بذلك وأكد له ذلك وأخذه إلى زوجته حيث أكدت الحديث أيضاً ، واستمر حمو في ضربه وتعذيبه حتي اعترف له ميدو بأنها على قيد الحياة.

وانتهت الأحداث بإعتراف أيمن عزب 'شريف' بقتله لزوج منار وزوجته بعدما علم بخيانتهم له ، وعزة تتبرأ من تلك جريمة القتل التي اتهمت بها ، وعادت عزة وشقيقها محمد مهران 'عمر' إلي منزلها وأثناء تجيزها لأعرضها لنقل إقامتها والعيش مع أخيها ، وحدثت مفاجأة وقام أحد بضربهم على رأسهم وذلك لخطف عزة وستشهد الحلقات القادمة الكثير من المفاجأت.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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