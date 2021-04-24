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ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس البحر الأحمر

السبت 24/أبريل/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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حصلت بوابة الفجر الإلكترونية، على صور "الأتوبيس" الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والذي تعرض لحادث انقلاب بطريق برانيس الشلاتين جنوب البحر الأحمر، وراح ضحيته شخص وأصيب 18 آخرين.

ولقى مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر إنقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه البحر الأحمر، بطريق برانيس الشلاتين جنوب البحر الأحمر.

وتلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بإنقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه البحر الأحمر، وبالتحديد في طريق برانيس الشلاتين جنوب البحر الأحمر.

على الفور تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 18 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس البحر الأحمر
ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس البحر الأحمر
ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس البحر الأحمر
ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس البحر الأحمر
ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس البحر الأحمر
ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس البحر الأحمر

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بوابة الفجر الفجر اتوبيس البحر الأحمر

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