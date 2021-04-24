وزير الطيران: عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة خلال 10 أيام

علق الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، على استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا بشكل كامل بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس عبد القتاح السيسي ونظيره فلاديمير بوتن قائلًا: " خبر جميل.. وبشرة خير"، مشيرا إلى أن عدد السائحين الروس الذين كانوا يأتوا لمصر حوالي 3 ملايين سائح في سنة، معقبا: "هيرجعوا إن شاءالله".





وقال منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر منصة "شاهد نت"، مساء الجمعة، إن الجانب الروسي قام بعمليات تفتيش أكثر من مرة وتأكدوا أن مصر أمنة ويستطيع السياح الروس القدوم لبلادنا في شرم الشيخ والغردقة ويستمتعون بالجو الجميل والمناظر الخلابة، منوها بأن 9 مطارات في مصر حصلوا على شهادة الاعتماد الصحي الأمن.



