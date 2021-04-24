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بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي
السبت 24/أبريل/2021 - 01:25 ص
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 10 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة إنبي في المباراة التي ستقام على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
واستبعد موسيماني كلا من :-
محمد محمود وحمدي فتحي وجونيور أجاي ومحمد هاني ومحمود وحيد وبدر بانون بسبب الإصابةوكريم نيدفيد ومحمود متولي وياسر إبراهيم لعدم الجاهزية، وأيمن أشرف للراحة.
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