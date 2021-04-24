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مصدر: استقرار الحالة الصحية لجميع مصابي حادث "أتوبيس" البحر الأحمر

السبت 24/أبريل/2021 - 02:00 ص
حادث البحر الأحمر
حادث البحر الأحمر
محمد طه
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قال مصدر طبي بالبحر الأحمر، أنه جارى تلقي مصابي حادث "أتوبيس" شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر العلاج اللازم، بمستشفى الشلاتين المركزي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن حالات المصابين مستقرة، لافتًا إلى أن الإصابات تتراوح ما بين سحاجات وقدامات وكسور وجارى الفحص الطبي اللازم لجميع المصابين.

ولقى مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر إنقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه البحر الأحمر، بطريق برانيس الشلاتين جنوب البحر الأحمر.

وتلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بإنقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه البحر الأحمر، وبالتحديد في طريق برانيس الشلاتين جنوب البحر الأحمر.

على الفور تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 18 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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