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شاهد.. مسلسل "موسى"| ملخص الحلقة الحادية عشر

السبت 24/أبريل/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "موسى" الكثير من الأحداث، فمنها ظهور المعلمة حلاوتهم، بحث موسى عن عمل جديد، تكذيب شداد لحمل زوجته، وإليك أبرز الأحداث..


ظهور المعملة حلاوتهم
ظهرت لأول مرة المعلمة حلاوتهم، وقعت مشادة بينها وبين موسى، بسبب نومه أمام المحل الخاص بها بسوق باب اللوق.

موسى يبحث عن عمل
وقال موسى لحلاوتهم إنه جاء من قرية مصاخة بسوهاج، ويبحث عن عمل، حيث استدعته لداخل المحل.


مطاردة الضابط الإنجليزي لموسى
التقى الضابط الإنجليزى الذى طارد فى الصعيد، شهاب باشا الشهاوى صاحب محلات العطور، فى أحد الملاهى الليلية.


شداد يكذب حمل زوجته
واكتشف شداد، أن زوجته ليست حامل، وأن الذي يوجد في بطنها مجرد دماء محبوسة، لكنه لم يصدق حتى استدعى الحكيم ليؤكد له الأمر.

نوفل يطارد شفيقة
وواصل نوفل مطاردته لشفيقة ليتزوجها، حيث أتى بالمأذون والشهود، لكنها رفضت وطردتهم، ليعتدى عليها هى و"فانيا" .





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