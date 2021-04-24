شاهد.. مسلسل "موسى"| ملخص الحلقة الحادية عشر





شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "موسى" الكثير من الأحداث، فمنها ظهور المعلمة حلاوتهم، بحث موسى عن عمل جديد، تكذيب شداد لحمل زوجته، وإليك أبرز الأحداث..ظهور المعملة حلاوتهمظهرت لأول مرة المعلمة حلاوتهم، وقعت مشادة بينها وبين موسى، بسبب نومه أمام المحل الخاص بها بسوق باب اللوق.موسى يبحث عن عملوقال موسى لحلاوتهم إنه جاء من قرية مصاخة بسوهاج، ويبحث عن عمل، حيث استدعته لداخل المحل.مطاردة الضابط الإنجليزي لموسىالتقى الضابط الإنجليزى الذى طارد فى الصعيد، شهاب باشا الشهاوى صاحب محلات العطور، فى أحد الملاهى الليلية.شداد يكذب حمل زوجتهواكتشف شداد، أن زوجته ليست حامل، وأن الذي يوجد في بطنها مجرد دماء محبوسة، لكنه لم يصدق حتى استدعى الحكيم ليؤكد له الأمر.نوفل يطارد شفيقةوواصل نوفل مطاردته لشفيقة ليتزوجها، حيث أتى بالمأذون والشهود، لكنها رفضت وطردتهم، ليعتدى عليها هى و"فانيا" .