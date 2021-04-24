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ننشر أسماء مصابي حادث أتوبيس البحر الأحمر

السبت 24/أبريل/2021 - 01:56 ص
حادث أتوبيس البحر الأحمر
حادث أتوبيس البحر الأحمر
محمد طه
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حصلت بوابة الفجر الإخبارية على أسماء مصابي حادث أتوبيس ركاب بطريق "برانيس - الشلاتين" جنوبي محافظة البحر الأحمر، والذي وقع منذ قليل، وتم الدفع بعدد 14 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي:
سعيد محمد مصطفى من محافظة قنا.
سيد أبو بكر سيد من محافظة سوهاج.
أحمد عزالدين من القصير.
أحمد حمدان الشامي.
محمد فتحي حظين.
حامد محمد علي.
أبو المعارف عبداللطيف.
محمد جلال محمد.
همام ضيف أبو الريس.
إبراهيم عبادي.
عبدالراضي علي عابد.
محمد حسام عبدالرحيم.
حمادة خضري.
عبدالحميد محمد علي.
محمود رأفت.
علي جاد الكريم علي.
محمود عمر شاذلي.
محمد عبدالسميع حسن.

وأكد مصدر طبي، أنه تم الدفع بعدد 14 سيارة إسعاف لنقل المصابين وانتشال الجثة إن وجِدْ، مؤكدًا أنه تجري عملية نقل المصابين لمستشفى الشلاتين المركزي، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث.

وأضاف المصدر، أن المصابين حالتهم جاءت ما بين المتوسطة والخطر والخفيفة، مؤكدًا أنه يتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وجاري تجهيز غرف عمليات تحسبًا لحدوث مضاعفات للمصابين.

ولقى مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب جنوبي محافظة البحر الأحمر، وتحديدًا بمنطقة برانيس بين مدينتي حلايب وشلاتين، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانقلاب أتوبيس نقل ركاب، بمنطقة برانيس جنوبي المحافظة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف نحو موقع الحادث، وإخطار الجهات المختصة لتحرير المحضر اللازم وإجراء المعاينة لموقع الحادث.

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بوابة الفجر الفجر اتوبيس البحر الأحمر

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