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هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

السبت 24/أبريل/2021 - 03:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هنا الزاهد، ببنطال جينز أبرز جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، واعتمدت على مكياج خفيف أبرز جمالها الطبيعي.

وتشارك هنا الزاهد، في دراما رمضان 2021، بـ مسلسل "النمر"، بطولة، محمد إمام، محمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

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