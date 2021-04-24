موعد مباراة بيراميدز ضد الاتحاد في الدوري المصري الممتاز









يستقبل استاد الإسكندرية مباراة قوية تجمع بين بيراميدز والاتحاد السكندري، مساء اليوم السبت الموافق 24 أبريل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري العام .





وتقام المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9 و النصف على ملعب الإسكندرية ، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 التابعة لسلسلة قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويدخل الاتحاد السكندري اللقاء وهو يتواجد في المركز الرابع على جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بعد الفوز على المقاولون العرب برباعية لهدفين في الجولة الماضية.





ويتطلع الاتحاد الذي يضم عناصر مميزة إلى مواصلة مسلسل الانتصارات من أجل البقاء في المربع الذهبي بين الكبار، ولكن هذا يحتاج منه القتال بشراسة أمام خصم عنيد لخطف منه النقاط الكاملة.





وفي المقابل، يحتل بيراميدز المركز السادس على جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بعد التعادل أمام غزل المحلة بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية وهذا التعادل الثاني على التوالي بالنسبة للفريق.



