الأهلي يكشف سبب غياب نجم الفريق عن مباراة انبي

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بدر بانون، لاعب الفريق، حصل على راحة من مران أمس، بالتنسيق مع المدير الفني بيتسو موسيماني.





وقال أبو عبلة إن الجهاز الفني فضل منح بدر بانون راحة بسبب ضغط المباريات، ووفقًا للبرنامج الذي يتم تنفيذه مع اللاعبين، خاصة الذين شاركوا في المباريات الأخيرة تجنبًا للإجهاد.





وكان بيتسو موسيماني قد أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



