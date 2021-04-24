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الأهلي يكشف سبب غياب نجم الفريق عن مباراة انبي

السبت 24/أبريل/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بدر بانون، لاعب الفريق، حصل على راحة من مران أمس، بالتنسيق مع المدير الفني بيتسو موسيماني.

وقال أبو عبلة إن الجهاز الفني فضل منح بدر بانون راحة بسبب ضغط المباريات، ووفقًا للبرنامج الذي يتم تنفيذه مع اللاعبين، خاصة الذين شاركوا في المباريات الأخيرة تجنبًا للإجهاد.

وكان بيتسو موسيماني قد أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: 

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام وأحمد نبيل.

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