اليويفا يحسم قراره بشأن عقوبة الأندية بسبب السوبرليج





ذكرت تقارير صحفية عالمية أن اللجنة التنفيذية التابعة للإتحاد الأوروبي كرة القدم (اليويفا ) حسمت قرارها بشأن معاقبة الأندية المؤسسة لبطولة دوري السوبر الأوروبي .

وأشار فابريزيو رومانو مراسل شبكة سكاي سبورتس العالمية إلى أن 12 نادياً أوروبياً اعلنوا مؤخرا عن إنشاء بطولة السوبر ليج وهي: مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال و تشيلسي وتوتنهام وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس.

وأفاد فابريزيو رومانو بأن معظم الأندية انسحبت من البطولة بإستثناء ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بعد الضغط الذي تعرضوا له من الجماهير والحكومات المحلية بالإضافة إلى الفيفا واليويفا.

وأكد فابريزيو رومانو أن اللجنة التنفيذية التابعة للإتحاد الأوروبي كرة القدم (اليويفا ) قررت عدم معاقبة الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي , حيث زعمت تقارير صحفية في الأيام الماضية أن اليويفا قد يحرم ريال مدريد من خوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى إستبعاده من البطولة في الموسم المقبل.

وأوضح فابريزيو رومانو أنه على الرغم من العديد من الأخبار الكاذبة فإن مباريات الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ( ريال مدريد ضد تشيلسي ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان) ستقام في موعدها.

وألمح فابريزيو رومانو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يحظر أي نادي لهذا الموسم كما أن المباريات لن يتم تعليقها أبداً.



