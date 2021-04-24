Advertisements

راعي السوبرليج يعلق على فشل البطولة

السبت 24/أبريل/2021 - 02:15 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

تحدث المتحدث بإسم بنك جي بي مورجان الراعي لإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي عن فشل خطة إقامة البطولة وذلك عقب إنسحاب معظم الأندية المؤسسة.
وأفاد المتحدث بإسم البنك بأنه من الواضح أنهم أخطؤا في تقدير استقبال هذا المشروع بين مجتمع كرة القدم الأوسع وكيف سيؤثر على المستقبل وأنهم سوف يتعلمون منه.
و أعلن 12 نادياً أوروبياً مؤخرا عن إنشاء بطولة السوبر ليج بتمويل من بنك جي بي مورغان بقيمة 3.5 مليار يورو ولكن المشروع لم يكتب له النجاح حتى قبل أن ينطلق.
وانسحبت الأندية من البطولة ماعدا ريال مدريد وبرشلونة الإسباني بعد الضغط الذي تعرضوا له من الجماهير والحكومات المحلية والإتحادات بالإضافة إلى الفيفا واليويفا.

أخبار تهمك

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس البحر الأحمر

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

منذ ساعة و 16 دقيقة

تسريب تشكيل الأهلي.. موسيماني يجهز مفاجأة أمام إنبي

منذ أقل من ساعتين

"نحن في حرب".. مستشار الرئيس يوجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 19 شخصا في حادث انقلاب "أتوبيس" بالبحر الأحمر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر