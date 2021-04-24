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راعي السوبرليج يعلق على فشل البطولة
السبت 24/أبريل/2021 - 02:15 ص
ريهام عبد المحسن
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تحدث المتحدث بإسم بنك جي بي مورجان الراعي لإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي عن فشل خطة إقامة البطولة وذلك عقب إنسحاب معظم الأندية المؤسسة.
وأفاد المتحدث بإسم البنك بأنه من الواضح أنهم أخطؤا في تقدير استقبال هذا المشروع بين مجتمع كرة القدم الأوسع وكيف سيؤثر على المستقبل وأنهم سوف يتعلمون منه.
و أعلن 12 نادياً أوروبياً مؤخرا عن إنشاء بطولة السوبر ليج بتمويل من بنك جي بي مورغان بقيمة 3.5 مليار يورو ولكن المشروع لم يكتب له النجاح حتى قبل أن ينطلق.
وانسحبت الأندية من البطولة ماعدا ريال مدريد وبرشلونة الإسباني بعد الضغط الذي تعرضوا له من الجماهير والحكومات المحلية والإتحادات بالإضافة إلى الفيفا واليويفا.
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