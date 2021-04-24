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بايرن ميونخ ينافس ريال مدريد على نجم رين

السبت 24/أبريل/2021 - 02:26 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن بايرن ميونخ الألماني انضم إلى سباق التعاقد مع أحد نجوم الدوري الفرنسي البارزين في الفترة الأخيرة لينافس عمالقة أوروبا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن النادي البافاري قرر اقتحام سباق التعاقد مع الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي.
وأفادت المجلة الفرنسية بأن ذلك يأتي في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني وآرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بالفوز بخدمات النجم الفرنسي البالغ من العمر18 عامًا في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت المجلة الفرنسية أن رين قد يضطر للتخلي عن نجمه الفرنسي الشاب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة فشله في إقناعه بتجديد عقده الذي ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل. 
وألمحت المجلة الفرنسية أنه على الرغم من صغر سنه إلا أن كامافينجا أصبح من الأعمدة أساسية في تشكيلة فريقه، حيث ظهر في الموسم الحالي في 35 مباراة، منها 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا

  


 

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