الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق













كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية بشأن العقوبة الموقعة على لاعبي الزمالك، بسبب الفيديو المسيء الذي انتشر خلال الفترة الماضية بعد مباراة قمة دوري الجمهورية مواليد 1999.





وأوضحت التقارير أن إدارة الزمالك تقدمت بتظلم للجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم، لعقوبات الخماسي أحمد عيد، وسيف فاروق جعفر، ويحيى مفتاح، وسيف الدين سيد، وعمر ياسر، فقط.





وأشارت إلى أن الاستئناف لم يتضمن التظلم ضد عقوبة إمام عاشور، الذي تم إيقافه 12 مباراة وتغريمه 200 ألف جنيه، وتم تحويله إلى لجنة الاستئناف.



