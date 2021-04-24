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الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق

السبت 24/أبريل/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية بشأن العقوبة الموقعة على لاعبي الزمالك، بسبب الفيديو المسيء الذي انتشر خلال الفترة الماضية بعد مباراة قمة دوري الجمهورية مواليد 1999.

وأوضحت التقارير أن إدارة الزمالك تقدمت بتظلم للجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم، لعقوبات الخماسي أحمد عيد، وسيف فاروق جعفر، ويحيى مفتاح، وسيف الدين سيد، وعمر ياسر، فقط.

وأشارت إلى أن الاستئناف لم يتضمن التظلم ضد عقوبة إمام عاشور، الذي تم إيقافه 12 مباراة وتغريمه 200 ألف جنيه، وتم تحويله إلى لجنة الاستئناف.

وانتهت مهلة الـ10 أيام لتقديم التظلم، التي كان محددًا لها يوم الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري، وبالتالي فإن عقوبة إمام عاشور سيتم تثبيتها.

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